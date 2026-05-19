В городе Энгельсе после аварии на коллекторе обработано два гектара территории

Накануне глава Энгельсского района Максим Леонов провел рабочее совещание на месте восстановительных работ коллектора по улице Менделеева. В собрании принял участие заместитель председателя правительства области Александр Стрелюхин, подрядчики, проектировщики и профильные службы.

На данном этапе расширена скважина до 600 мм, предстоит дальнейшее увеличение ее диаметра согласно технологическому процессу. Специалисты контролируют каждый этап для соответствия требованиям и подготовки скважины к прокладке трубопровода 1400 мм методом горизонтально-направленного бурения.

Дезинфекция на данный момент проведена на площади 1,9 га силами специализированной государственной организации. Она коснулась 11 дворовых территорий и 4 объектов социальной сферы. Работы продолжаются.

Для откачки воды с территорий и из подвалов было задействовано 44 единицы техники, включая привлеченные из других районов области, помимо сил «Энгельс-Водоканала» и МКУ «Городское хозяйство».

Впереди предстоит активное взаимодействие с управляющими организациями для завершения откачки из подвалов многоквартирных домов и последующей дезинфекции.