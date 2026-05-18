Панков проведет совещание в Балашове по капремонту и работе УК

Панков проведет совещание в Балашове по капремонту и работе УК

Депутат Госдумы Николай Панков проведет в Балашове рабочее совещание по вопросам работы УК и проведения капитального ремонта домов. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Получаю много жалоб жителей Балашова о работе управляющих компаний. Люди исправно оплачивают услуги по содержанию жилья, но услуги эти им оказывают некачественно. Некоторые УК прикрываются «низким» тарифом на содержание, некоторые просто не идут на контакт.

Также актуальной проблемой многоквартирных домов Балашова является очередь на проведение капитального ремонта.

В связи с этим в среду, 20 мая, в 14:00 проведу рабочее совещание по вопросам работы управляющих компаний и проведения капитального ремонта МКД. Участие примут руководитель Госжилинспекции области Станислав Данилов и руководитель областного Фонда капитального ремонта Юлия Вихляева, местные управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, старшие по домам», - отметил Николай Панков.

Принять участие в рабочем совещании можно по предварительной записи по телефону: 4-19-57.