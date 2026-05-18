НовостиОбщество18 мая 2026 14:36

В Саратове прошла «Школа неонатолога» с ведущим экспертом страны

Саратовские врачи повысили квалификацию в перинатальном центре
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

В Клиническом перинатальном центре Саратовской области прошла «Школа неонатолога» с участием ведущего специалиста страны — профессора Олега Ионова, заведующего отделением реанимации НМИЦ АГП им. Кулакова и председателя Российского общества неонатологов. В рамках школы состоялись семинары по актуальным вопросам помощи новорожденным. Завершением стал обход отделения реанимации, где теорию применили на практике.

Главный врач центра Анастасия Реброва подчеркнула важность непрерывного обучения врачей: «Медицина развивается стремительно. Каждому врачу необходимо постоянно повышать свой уровень, чтобы отвечать современным требованиям». Сфера материнства и детства — одна из важнейших, и такое профессиональное взаимодействие помогает повышать качество помощи.

Благодаря сотрудничеству с федеральными экспертами саратовские врачи получают новые знания, уверенность в работе и возможность применять лучшие практики для сохранения жизни самых маленьких пациентов.