Бусаргин поздравил долгожительницу со столетием

Губернатор Роман Бусаргин поздравил Веру Степановну Васильеву со 100-летним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны она, совсем юной девушкой, помогала раненым в госпитале. Вместе с семьей ее направили в Саратов, где многие годы она трудилась на местных предприятиях. Вера Степановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Особенно тепло юбилярша говорит о своей семье. Она воспитала двух сыновей, сумела передать детям и внукам главные жизненные ценности: уважение к труду, любовь к Родине и заботу о близких. Сегодня у нее большая семья: пять внуков и одна правнучка.

«От всей души пожелал ей крепкого здоровья, внимания и заботы родных, спокойствия и как можно больше счастливых моментов рядом с близкими людьми», — поделился губернатор.