Подъезд к Квасниковке в Энгельсском районе закроют на двое суток

В Энгельсском районе временно ограничат движение на автоподъезде к селу Квасниковка. Ограничения будут действовать с 08:00 19 мая до 20:00 20 мая 2026 года на участке от автоподъезда к Энгельсу в районе пересечения магистрального канала. Меры вводятся для обеспечения безопасности и ускорения дорожных работ.

Объезд закрытого участка возможен через город Энгельс. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных неудобств. Министерство дорожного хозяйства приносит извинения за доставленные неудобства.

Водителей призывают с пониманием отнестись к принимаемым мерам.