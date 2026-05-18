У 19-летнего саратовца отказали легкие из-за беспрерывного курения вейпов

В Саратовской области 19-летний студент попал в больницу с частичным отказом легких из-за беспрерывного курения вейпов. Случаем поделились специалисты Балаковской городской клинической больницы.

У юноши диагностировали давление 175/95, сильную одышку и критически низкий уровень кислорода в крови. Компьютерная томография показала фиброз обоих легких: вместо живой ткани — плотные рубцы, часть органа навсегда перестала функционировать. Врачи предупредили: дышать полноценно он уже не сможет.

Студент рассказал, что начал парить в 14 лет и с тех пор курил вейпы постоянно — с утра до ночи. Родители, по его словам, не подозревали о возможных последствиях. Медики подчеркнули, что такие тяжелые поражения легких у молодых людей становятся все более частыми.

Ранее московский ЛОР-хирург обнаружил крупную опухоль на голосовой складке у пациента из-за курения электронных сигарет. Мужчину экстренно прооперировали.