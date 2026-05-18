«Автодор-2» возглавит Олег Акципетров в сезоне-2026/27

Молодежную команду саратовского баскетбольного клуба «Автодор-2» в сезоне-2026/27 возглавит Олег Акципетров. Текущий сезон он провел в тренерском штабе БК «Новосибирск» и помог команде, занявшей 10-е место в регулярном чемпионате, пройти в плей-офф через плей-ин. Сейчас «Новосибирск» ведет в серии за бронзу Суперлиги со счетом 2:0.

Акципетров имеет серьезный опыт работы с молодыми игроками. Он работал с молодежкой «Зенита», возглавлял юниорские сборные России. Под его руководством в национальной команде выступали Антон Квитковских, Никита Михайловский и Александр Петенев. В 2016 году тренер вывел сборную U16 в дивизион A первенства Европы, а в 2018 году с командой U18 дошел до полуфинала чемпионата Европы.

Новый наставник приступит к работе в межсезонье.