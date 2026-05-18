Саратовец заплатил 15 тыс. рублей за сокрытие продажи алкоголя подросткам

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в коммерческом подкупе. Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ. По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2025 года продавец розничных товаров передал сотруднику общественной организации в сфере торговли 15 тысяч рублей.

Деньги предназначались за совершение незаконных действий — несообщение надзорным органам о продаже им алкоголя несовершеннолетним. Подозреваемый пытался скрыть факт незаконной продажи спиртного подросткам, предложив взятку представителю общественной организации.

Следователи СК продолжают следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы.