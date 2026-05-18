В петровской поликлинике провели более 10 тыс. исследований на новом флюорографе

С начала 2023 года на цифровом флюорографе в поликлинике Петровской районной больницы проведено более 10 тысяч исследований. Благодаря высокой информативности цифровой диагностики выявлено свыше сотни патологий, в том числе у нескольких пациентов обнаружены признаки онкологических заболеваний, что позволило своевременно начать лечение.

Новое оборудование введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Цифровой флюорограф обеспечивает более точную и детальную картину при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф отметила, что метод флюорографии грудной клетки является ключевым при проведении плановых обследований и диспансеризации, позволяя оценить риск развития туберкулеза и онкологии. Программа модернизации продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».