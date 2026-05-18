В Саратовской области завершился четвертый сезон «Разговоров о важном»

В Саратовской области завершился четвертый сезон проекта «Разговоры о важном». Итоговое занятие на тему «Ценности, которые нас объединяют» прошло 18 мая в школах и колледжах. За учебный год состоялось 32 занятия, на которых ребята обсуждали героев прошлого и настоящего, традиции, милосердие, работу атомщиков, космонавтов, спасателей, артистов, а также учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире. В видеоинтервью участвовали 39 спикеров: ветеран войны, Герой России, народный артист, чемпионка мира и другие.

Ярким завершением сезона стала II Всероссийская премия «Разговоры о важном». На первый этап поступило свыше 3000 заявок от педагогов и учащихся. Экспертный совет оценивает работы. Сейчас проходит голосование в номинациях: «Лучшее интервью года», «Лучший ведущий видеоанонсов», «Лучшее занятие от партнёров», «Лучший фильм „Первые. Разговоры о важном“».

Проголосовать можно до 22 мая на сайте премии. Торжественная церемония вручения состоится 1 июня в Москве в День защиты детей.