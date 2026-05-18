Регионы делятся опытом: ВКС-встреча «Моих Наставников» объединила женские команды по России

Сегодня, 18 мая, в 12:00 по московскому времени прошла стратегическая видеоконференция участниц федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» по направлению «Мои Наставники».
Главная цель встречи — обмен региональными практиками и укрепление сообщества наставнических пар со всей страны.
В работе приняли участие:
- Пары «Наставник — Наставляемый» из Челябинской области
- Куратор направления и Наставник из Саратовской области
- Активисты проектов из Саратовской, Астраханской, Мурманской областей, Ставропольского края, Кузбасса и других регионов.
Модератором встречи стала Ирина Холодкова — региональный координатор «Мои Наставники» по Челябинской области.
В фокусе обсуждения:
- Опыт Челябинской области — как выстроена системная работа с наставническими парами
-Практики регионов: Саратовская, Астраханская области, Ставропольский край и Кузбасс представили свои уникальные подходы и первые результаты.
«Такие встречи — не просто обсуждение, а живой обмен работающими инструментами. Мы видим, как проект объединяет женщин, помогает профессиональному и личностному росту. Делимся — и учимся друг у друга», — отметили Мария Хасанова.
На ВКС был представлен опыт Саратовского Наставника: Голенищева Екатерина - кандидат искусствоведения, заведующая отделением «Сольное и хоровое народное пение» музыкального училища при Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, преподаватель кафедры «Народного пения и этномузыкологии». Уникальность ее работы состоит в том, что она ведет работу сразу с 10 подопечными. Это и студенты, и абитуриенты, и школьники на проф ориентации!
Завершилась встреча дискуссией и планами на совместные межрегиональные инициативы.
А вы участвуете в наставнических проектах? Делитесь мнением в комментариях!