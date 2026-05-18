В Балакове при поддержке Саратовской ГЭС впервые прошёл фестиваль добрых дел «Наследники Победы»

Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в партнерстве с Губернаторским колледжем организовала фестиваль добрых дел «Наследники Победы». Мероприятие собрало более 350 участников — школьников, студентов, представителей общественных организаций и неравнодушных жителей города.

Целью события стало не столько проведение массового мероприятия, сколько непосредственное знакомство горожан с деятельностью добровольческих объединений и предоставление каждому желающему возможности внести личный вклад в общее дело. На фестиваль также приехали волонтеры из других территорий — из Краснопартизанского района и села Подсосенки.

Директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова подчеркнула значимость объединения усилий горожан в поддержке защитников Отечества: «Впервые в Балакове на одной площадке собрались все волонтёрские организации и объединения, которые разными способами оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Сегодня они рассказали о своей деятельности и на практике показали, каким образом любой житель города может внести свой личный вклад и присоединиться к волонтёрскому делу. Результаты этой помощи, возможно, спасут жизнь и здоровье чьему-то отцу, сыну или брату, который на передовой защищает независимость и интересы нашей страны. Каждый из нас может стать частью той большой силы, что приближает нашу победу».

После официальной части курсанты филиала Военной академии МТО (г. Вольск) продемонстрировали строевые приёмы с оружием. С демонстрацией современного оружия и военной техники выступила воинская часть 71432. Особый отклик у участников фестиваля вызвало выступление агитационной бригады АНО «Симуран» с постановкой «Собаки в годы Великой Отечественной войны», основанной на архивных материалах и воспоминаниях участников войны.

На фестивале работали 15 тематических локаций и площадок, в ходе мастер-классов каждый участник мог попробовать себя в выбранном деле. Волонтёрские сообщества «Сети для СВОих» и «Петельки добра» обучали плетению маскировочных сетей и изготовлению «сухого армейского душа», в ретро-зоне «Бабушка вяжет» каждый желающий мог написать письмо нашим бойцам с приветом и пожеланиями. Балаковский совет женщин (Союз женщин России) и КЦСОН Балаковского района провели мастер-классы по пошиву нательного белья, лоскутных одеял, фиксаторов для рук, накладок на костыли и защитных противодронных одеял. Сообщество «БлагоДарю64» показало процесс изготовления супов и каш быстрого приготовления.

Волонтёры Губернаторского колледжа и школьники помогали упаковывать и оформлять посылки для участников СВО. Организация «Боевое братство» представила экспозицию образцов оружия и информацию о своих регулярных поездках в зону проведения специальной военной операции с гуманитарной помощью. Губернаторский колледж продемонстрировал оборудование поискового отряда и артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные во время раскопок под Волгоградом. Для всех гостей работала полевая кухня с традиционной солдатской кашей.

Результатом фестиваля стало более 100 кг собранной гуманитарной помощи, свыше 150 порций сухих супов и каш, три сшитых антидроновых одеяла и 3 изготовленных маскировочных сети, 160 наборов «сухого армейского душа», 50 оберегов, а также несколько комплектов постельного белья (подушки и одеяла) и накладок на костыли. Все это сразу было передано для отправки в зону СВО.

Все желающие продолжить волонтёрскую деятельность получили контактную информацию объединений на раздаточных флаерах и баннерах, размещённых на каждой площадке.

РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по воспитанию нового поколения профессиональных энергетиков и формированию благоприятной социальной среды, улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Приоритетными направлениями программы являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Справка:

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,7 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке – свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

Саратовская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций в России по установленной мощности (1493 МВт). С января 2008 года Саратовская ГЭС является филиалом ПАО «РусГидро».