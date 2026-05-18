Игорь Молчанов провел совещание перед отключением воды в пяти районах

Глава Саратова Игорь Молчанов провел оперативное совещание в преддверии отключения холодной воды в пяти районах. Главная задача — минимизировать неудобства для горожан и обеспечить бесперебойную подачу воды после плановых работ по замене запорных арматур и подготовке к санации водоводов на улицах Большой Горной и Рахова. На совещании детально рассмотрели график работ, технические аспекты и меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

Молчанов поручил первому заместителю главы администрации взять ход работ на личный контроль и эффективно скоординировать действия ремонтных бригад. Отключение водоснабжения начнется в час ночи 20 мая, заполнение водовода — в 11:00 21 мая.

Восстановление полного гидравлического режима в системе водоснабжения займет 48 часов после завершения работ.