Саратовские аграрии засеяли первый миллион гектаров яровых

Аграрии Саратовской области засеяли первый миллион гектаров яровых культур — более 30% от плана. Яровых зерновых и зернобобовых — 503,7 тысячи гектаров. Технических культур — 520,8 тысячи гектаров, в том числе подсолнечника 413,8 тысячи гектаров, сахарной свеклы — 8,3 тысячи гектаров. Кормовых культур — 9,4 тысячи гектаров.

Районы-лидеры посевной кампании: Самойловский (62,1%), Духовницкий (54,1%), Романовский (50,5%), Ивантеевский (50,3%). Аграрии Краснопартизанского района перевыполнили план по севу яровой пшеницы на 20%. Завершили сев яровой пшеницы Воскресенский, Гагаринский и Энгельсский районы.

Параллельно продолжаются работы по посадке овощных культур. Во всех категориях хозяйств посажено 6,4 тысячи гектаров картофеля, 7,1 тысячи гектаров овощей и 1,4 тысячи гектаров бахчевых культур.