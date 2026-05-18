В области Детский телефон доверия принял уже почти 8 тысяч обращений за 2026 год

В Саратовской области круглосуточно работает «Детский телефон доверия». Служба обеспечивает полную анонимность и конфиденциальность, предоставляет бесплатную психологическую помощь. Квалифицированные специалисты (психологи, консультанты) также консультируют по вопросам социальной сферы и законодательства. Замминистра труда и соцзащиты Светлана Савочкина сообщила, что ежегодно услугой пользуются около 30 тысяч жителей.

С начала 2026 года зарегистрировано почти 8 тысяч обращений, из них свыше 5 тысяч — от детей и подростков. Самая распространенная тема — сложности во взаимоотношениях детей и взрослых. Подростки также часто обращаются по вопросам общения со сверстниками и выбора профессии.

Связаться с «Телефоном доверия» можно по федеральному номеру 8-800-2000-122 или короткому номеру 124 с мобильного телефона.