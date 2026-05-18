Бастрыкин поручил доложить по делу о нападении собак на ребенка

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения безнадзорных собак на ребенка в Саратове. В мае стая животных атаковала 12-летнего мальчика и его друзей во время прогулки в Заводском районе. Одна из собак укусила ребенка, местный житель отогнал стаю. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Мать мальчика обратилась в различные инстанции, но, по ее словам, реакции не последовало. Тогда женщина пожаловалась в информационный центр Следкома. В региональном управлении СК возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Дмитрию Костину доложить об обстоятельствах происшествия, результатах расследования и принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.