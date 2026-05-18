Школьники из Саратова побывали на экскурсии в моторвагонном депо Анисовка

В моторвагонном депо Анисовка состоялось профориентационное мероприятие для саратовских школьников и их родителей.

Перед началом экскурсии по предприятию для участников провели инструктаж по технике безопасности. Затем ребята посетили цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда. Кроме того, на специальном тренажере все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста.

В завершение встречи железнодорожники рассказали детям и родителям о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов.