Более 36 тысяч саратовцев посетили «Ночь музеев-2026»

16 мая в Саратовской области с большим успехом прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Тема акции — «Родное». Музеи представили программы о сохранении исторической памяти, семейных и национальных традициях, укреплении связи поколений. Лидером среди федеральных музеев стал Радищевский музей, принявший более 12 тысяч гостей. Среди государственных — Саратовский областной музей краеведения (3 072 посетителя). Всего федеральные музеи посетили 13 286 человек, государственные — 6 783, муниципальные — 15 926.

Важной площадкой стал Парк покровителей космоса, где выступили артисты театра оперетты (более 1200 посетителей). Большой интерес вызвал музей истории СВО, где собрались волонтеры, ветераны и военнослужащие. Впервые участвовали военные учебные заведения с демонстрацией техники и экипировки. Ярким моментом стала постановка театра теней, посвященная Герою России Андрею Филоненко. В музей СВО пришло более 3 тысяч гостей.

Всего в «Ночи музеев-2026» приняли участие более 36 тысяч жителей Саратовской области. Организаторы благодарят всех, кто разделил этот вечер. Такие события действительно объединяют.