В технопарке «Саратов Диджитал» обсудили меры поддержки IT-компаний

Фото: МинИнформ 64 Z

15 мая в коворкинге министерства цифрового развития и связи, расположенном в технопарке «Саратов Диджитал», прошло заседание Клуба продюсеров Саратовской области по направлению креативных индустрий «Программное обеспечение». Организаторами встречи выступили министерство инвестиционной политики и министерство цифрового развития и связи региона. Участниками стали представители органов власти и бизнеса, в том числе IT-компаний области.

С приветственным словом выступил заместитель министра цифрового развития и связи Андрей Добудько, который рассказал о действующих мерах поддержки IT-компаний. Виктория Гребнева, начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики, отметила важность объединения усилий государства и бизнеса для роста креативных индустрий. В ходе заседания осветили конкурс брендов «Знай наших», преимущества работы в технопарке и меры поддержки субъектов МСП.

Завершилась встреча открытым диалогом. Представители IT-компаний обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются разработчики программного обеспечения, и предложили возможные новые инструменты поддержки со стороны государства. «Для системной поддержки представителей креативных индустрий мы ведём региональный реестр. Компании, работающие в этой сфере, могут быть включены в него — это даёт доступ к дополнительным мерам господдержки», — подчеркнул министр инвестиционной политики Александр Марченко.