В Гагаринском районе выросло число ДТП с дикими животными

В Гагаринском районе Саратовской области участились ДТП с участием диких животных. Водителей призывают быть особенно внимательными в сумерках и ночью, а также на участках дорог, проходящих через лесные массивы. Животные часто выходят на проезжую часть внезапно, и избежать столкновения помогает только соблюдение мер предосторожности.

Рекомендации: используйте дальний свет фар при движении вне населённых пунктов (если нет встречного транспорта); соблюдайте скоростной режим и будьте готовы снизить скорость; если животное появилось у дороги или на ней, плавно остановитесь, не делая резких манёвров. Это поможет предотвратить аварию.

В случае ДТП запрещено покидать место происшествия — это грозит лишением прав. Порядок действий: выключите зажигание, включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки, вызовите сотрудников ДПС и скорую помощь. При необходимости вызовите ветеринарную службу. Помните: ваша внимательность — залог безопасности и сохранённых жизней.