Проект из Пугачёва стал финалистом всероссийского конкурса «Ты в игре»

Проект из Саратовской области — функциональные тренировки «Территория спорта. Кроссфит-игры» — стал финалистом VI сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре». Инициатива из города Пугачёв вошла в число 34 лучших проектов со всей страны в номинации «Дети в спорте». Это бесплатные круглогодичные тренировки по функциональному многоборью для жителей от 10 до 35 лет. Проект стал ответом на запрос молодёжи: кроссфит-секций в городе не было, организаторы построили первую в городе площадку и разработали систему мотивации.

Особенность проекта — сочетание спорта и социальной адаптации детей из уязвимых групп. К участию привлекли подростков из малообеспеченных семей и тех, кто стоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Организаторы стремятся сформировать сплочённое спортивное сообщество и снизить асоциальные проявления среди молодёжи.

Всего на конкурс от Саратовской области подали 77 проектов, в полуфинал прошли три. Финалистам предстоит участие в образовательном акселераторе и защита проектов перед экспертами в Минспорта. Победители в пяти номинациях получат по 500 тысяч рублей, обладатель Гран-при — 1 миллион рублей.