В селе Питерка благоустроят Центральный сквер по федеральному проекту

Фото: МинИнформ 64 Z

В селе Питерка в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроят Центральный сквер. Территория победила во Всероссийском голосовании в прошлом году. Здесь заменят брусчатку, сделают новое ограждение и смонтируют подсветку фонтана. Ранее в Питерке уже появились новые зоны отдыха и благоустроили участок набережной реки Малый Узень.

В текущем голосовании лидирует общественная территория на улице Ленина, где планируют создать пешеходную прогулочную зону с современным озеленением и освещением. На втором месте — благоустройство зоны отдыха в местном парке Победы.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин призвал жителей участвовать в голосовании: «До конца остается 25 дней. Ваш голос — это вклад в будущее нашей области». Голосование проходит на платформе «Госуслуги».