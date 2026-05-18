«Флагманы образования» из Саратовской области представят свои проекты

Стартовал дистанционный этап командного конкурса проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участникам необходимо пройти оценку компетенций, сформировать команду из пяти человек от одной образовательной организации и выбрать тематическое направление: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Затем команды разработают воспитательное событие.

Командам из Саратовской области предстоит подготовить концепцию воспитательного события для реализации в образовательной среде. По итогам дистанционной оценки проектов (август – 3 сентября) определят не более 600 команд-полуфиналистов. Затем состоится онлайн-конференция, где участники представят проекты экспертам.

Регистрация на новый сезон проекта продолжается на сайте flagmany.rsv.ru.