На саратовском ипподроме разыграли призы в честь Дня Победы и СВО

На Саратовском ипподроме 16 мая стартовал 168-й летний беговой сезон. Любители конного спорта увидели зрелищные соревнования. Всего разыграли шесть призов. Приз в честь открытия сезона вручили наезднице 1-й категории Ольге Поляковой, победившей на жеребце орловской породы Подснежнике. «Весенний приз» завоевал Дмитрий Малюстов на темно-сером жеребце Уголек. «Первомайский приз» достался Наталье Соколовой на гнедом жеребце Майбахе.

Призы в честь Дня Победы и в честь участников СВО вручили Елене Селивановой (жеребец Ла Гранд) и Алексею Шарову (кобыла Персефона ЯН). «Приз Морского Прибоя» выиграл Андрей Зибарев на жеребце Воробье. Заместитель министра сельского хозяйства Алексей Молчанов отметил, что ипподром входит в десятку лучших в России по резвостным показателям.

Всего здесь испытали более 16 тысяч рысаков. В прошлом году провели 817 испытаний, установили 1 Всероссийский рекорд и 24 рекорда ипподрома.