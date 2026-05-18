В Саратове начали выявлять диабет у детей до появления симптомов

В Клинике детской эндокринологии УКБ №1 СГМУ им. В.И. Разумовского проводят уникальный для области скрининг на выявление доклинических стадий сахарного диабета 1 типа (СД1).

На сегодняшний день ни в одном другом государственном лечебном учреждении Саратова и области такой диагностики нет.

Актуальность метода обусловлена тревожной статистикой: по данным Федерального регистра, в 2024 году манифестация СД1 в Саратовской области в состоянии кетоацидоза составила 42%, а в состоянии кетоза - 22%, при этом 45% детей потребовалась помощь в отделении реанимации и интенсивной терапии. Диабетический кетоацидоз не только угрожает жизни, но и ухудшает долгосрочный гликемический контроль, что повышает риск рецидивов и нейрокогнитивного дефицита.

Скрининг, основанный на определении аутоантител к антигенам бета-клеток поджелудочной железы, позволяет выявить заболевание на 1-й или 2-й стадии, когда функция бета-клеток еще достаточна для предотвращения гипергликемии. Ранняя диагностика снижает риск развития ДКА примерно на 90% по сравнению с пациентами, у которых заболевание выявлено остро. Однако массовая доступность такого тестирования в регионах пока ограничена.

«Вместо поступления в реанимацию с диабетическим кетоацидозом ребенок и его семья получают время для плавного входа в болезнь, включая обучение, психологическую адаптацию и подготовку к инсулинотерапии. Сейчас основная задача наших ведущих специалистов Сейчас основная задача наших ведущих специалистов отделения детской эндокринологии - распространить этот опыт, чтобы сделать скрининг доступным для всех семей с генетическим риском в регионе, что напрямую отвечает задачам национального проекта по борьбе с сахарным диабетом», - отметил ректор СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин.

Детские врачи-эндокринологи Саратовского медуниверситета рекомендуют проводить мониторинг таких пациентов с периодичностью от 3 месяцев (для детей младше 3 лет и на 2-й стадии) до года, что позволяет своевременно начать терапию и избежать тяжелых осложнений.