В областной библиотеке открылась выставка детских рисунков по Пушкину

Фото: МинИнформ 64 Z

В Областной библиотеке для детей и юношества имени Пушкина открылась выставка «История России глазами детей…». На ней представлены работы открытого конкурса детского художественного творчества. Экспозиция создана в рамках Года единства народов России. Юные художники соревновались в двух номинациях: «Мир сказок народов России» и «Образы народной культуры в творчестве А. С. Пушкина».

В библиотеке развернулась яркая экспозиция из более чем 30 работ. Посетители увидят художественные интерпретации образов Александра Сергеевича Пушкина, погрузятся в волшебные сцены из его знаменитых сказок и откроют для себя самобытные сюжеты, отражающие богатство народной культуры. Рисунки юных авторов позволяют по-новому взглянуть на историческое и культурное наследие многонациональной страны.

Ознакомиться с экспозицией можно с 15 мая по 15 августа по графику работы библиотеки по адресу: улица Яблочкова, 2. Вход свободный. Приглашаются все желающие — от детей до взрослых. Выставка станет ярким событием в культурной жизни региона и напомнит о важности сохранения традиций. Узнать подробности можно на сайте библиотеки.