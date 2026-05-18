В Саратове прошёл фестиваль детских фольклорных ансамблей «Сорока-белобока»

В Саратовском областном центре народного творчества имени Руслановой состоялся IX областной фестиваль-конкурс детских фольклорных ансамблей «Сорока-белобока». Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Фестиваль объединил талантливых юных исполнителей, увлечённых народной культурой, песнями и традициями.

Со сцены прозвучали задорные народные песни, прибаутки и заклички. Участники представили яркие творческие номера в национальных костюмах, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства и искреннюю любовь к фольклору. Особое внимание привлекли игровые постановки, передающие атмосферу народных традиций.

Проведение конкурса в рамках Года единства народов России стало важным вкладом в сохранение и популяризацию народного творчества, воспитание уважения к традициям разных народов. Фестиваль стал не только площадкой для соревнования, но и пространством для общения и обмена опытом. Итоги конкурса будут объявлены дополнительно.