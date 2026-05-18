Тюменский драмтеатр впервые приедет на гастроли в Саратов

Фото: МинИнформ 64 Z

Тюменский Большой драматический театр впервые отправится на гастроли в Саратов.

С 19 по 22 мая 2026 года на сцене Саратовского театра драмы имени Слонова пройдут показы четырёх спектаклей: «Бег» по пьесе Булгакова, «Наш городок» Уайлдера, мюзикл по мотивам гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и комедия-водевиль «Ханума». Тюменский театр — один из старейших в Сибири (основан в 1858 году) и официально самый большой драматический театр в России.

Для участия в программе «Большие гастроли» будет доставлено 35 тонн декораций, в спектаклях задействовано более 70 артистов. Заместитель директора театра Кристина Тихонова отметила, что проект предоставляет уникальную возможность продемонстрировать профессионализм труппы и укрепить культурные связи между регионами.