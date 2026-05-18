НовостиОбщество18 мая 2026 9:25

В Парке покорителей космоса прошел концерт «Звёздные траектории»

Концерт в Парке покорителей космоса объединил гостей разных возрастов
Фото: МинИнформ 64 Z

16 мая в Парке покорителей космоса прошел концерт «Звёздные траектории» с участием солистов Саратовского областного театра оперетты. День запомнился солнечной погодой, яркой программой и искренним откликом зрителей. Музыка и живое исполнение наполнили парк ощущением праздника и вдохновения.

Концерт объединил гостей разных возрастов. Зрители наслаждались искусством под открытым небом, провели время в атмосфере творчества и уюта. Директор театра оперетты Виталий Емельянов отметил, что для артистов важно наполнять это уникальное место живым искусством.

«Мы видим, как откликается публика — зрители делятся тёплыми впечатлениями, благодарят артистов, возвращаются на концерты снова. Такие встречи создают живую связь между сценой и людьми, и это, пожалуй, самое ценное», — подчеркнул Виталий Емельянов.