Бусаргин объявил взыскания министрам за невыполнение ключевых показателей

В рамках постоянно действующего совещания 18 мая губернатор Роман Бусаргин озвучил итоги оценки деятельности отраслевых руководителей. Система оценки была внедрена по его инициативе несколько лет назад. Глава региона подчеркнул, что один из самых значимых показателей для каждого министра — уровень средней заработной платы в ответственной сфере. Согласно обновлённым данным, целевые ориентиры по этому направлению не достигли министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, министр цифрового развития и связи Владимир Старков и министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

«Повышение зарплат — одна из ваших приоритетных задач и, пожалуй, один из главных запросов от жителей. И на сегодняшний день эту работу сложно назвать удовлетворительной. Последуют решения в виде дисциплинарных взысканий, а в некоторых случаях — понижения зарплаты», — отметил Роман Бусаргин.

Штрафные санкции коснутся ещё одного руководителя — министра дорожного хозяйства Фёдора Котельникова. В его случае не достигнут показатель по снижению смертности и травматизма в ДТП. Губернатор подчеркнул, что с его стороны предпринято недостаточно мер. «Предупреждаю, что, если весь комплекс мер не будет реализован, последуют решения гораздо жёстче, чем урезание зарплаты», — обратил внимание министра губернатор. Всем руководителям дано время на исправление ситуации.