Волонтёры «Надежды Губернии» передали маскировочную сеть бойцу 99 полка

Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", работники "Спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" передали маскировочную сеть участнику специальной военной операции из 99 полка на Запорожское направление.

"Продолжаем помогать нашим землякам. Передача маскировочных сетей и гуманитарных грузов на Запорожское направление — это регулярная совместная работа наших активистов. С каждым днём в зоне СВО увеличивается потребность в маскировочных сетях. Волонтёры работают не покладая рук", - отметила руководитель проекта "Мои наставники" "Женского движения Единой России" Мария Хасанова.

Напомним, материал для маскировочных сетей приобретен при поддержке председателя Саратовской областной организации "Общероссийский профсоюз работников культуры" Веры Дмитриевой.

Поддержка участников СВО – важнейшее направление народной программы "Единой России".