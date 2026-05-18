В Саратовской области почти в два раза выросла численность пятнистого оленя

В Саратовской области численность основных видов охотничьих ресурсов почти удвоилась с 2022 года. По данным учета, проходившего с 15 января по 15 марта, наиболее заметно выросла популяция пятнистого оленя — с 2863 до 5878 особей. Сибирской косули стало больше с 16 564 до 29 110, лося — с 5130 до 8018. Благородный олень увеличил численность с 1618 до 2424, барсук — с 4590 до 5797, сурок — с 41 697 до 42 548, бобр — с 19 745 до 19 844.

Рост численности животных — результат эффективной работы по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Учет таких животных, как сурки, ондатры, бобры и барсуки, только начинается, сообщил председатель комитета Александр Гаврилов.

Положительная динамика наблюдается за последние 5–6 лет. Регулярный мониторинг позволяет отслеживать состояние популяций и своевременно принимать меры для их охраны.