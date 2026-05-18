История одного наставничества: как студентку-практикантку вырастили в молодого педагога

В ГАПОУ СО "Энгельсский промышленно-экономический колледж" (ЭПЭК) наставничеству уделяют особое внимание, и тому есть яркий пример. Заместитель директора по учебно-методической работе Юлия Лаврентьева поделилась вдохновляющей историей взаимодействия со своей подопечной — студенткой 4 курса СГУ имени Н.Г. Чернышевского Марией Трубецковой.

Всё началось с письма от министерства образования Саратовской области — колледжу предложили зарегистрироваться на платформе "наставник.рф". С технической стороной возникли небольшие сложности, но, к счастью, руководитель проекта "Мои наставники" "Женского движения Единой России" Мария Хасанова пришла на помощь, и учреждение успешно вошло в число верифицированных наставников. Туда же зарегистрировалась и сама студентка Мария Трубецкова, которая проходила в колледже производственную педагогическую практику по направлению "Педагогическое образование", профиль "Биология".

Практика стартовала 5 февраля и завершилась 29 апреля 2026 года. Цель была не просто "отсидеть часы", а по-настоящему погрузиться в профессию: познакомиться с материальной базой колледжа, особенностями контингента студентов, научиться вести документацию и, самое главное, самостоятельно проводить уроки с их последующим анализом.

"Каждый этап практики Юлия Юрьевна освещала на официальном сайте колледжа — от первого дня до торжественного финала.

Но самое интересное началось после того, как практика официально завершилась. Юлия Лаврентьева не попрощалась с Марией, а продолжила консультировать её по вопросам педагогики и методики преподавания. Наставничество переросло в долгосрочное сотрудничество.

И вот кульминация: в сентябре, после успешной защиты дипломного проекта, колледж ждёт Марию уже не как практикантку, а как молодого специалиста — преподавателя биологии. Планы у наставника грандиозные: построить чёткую профессиональную траекторию, чтобы новый педагог быстро адаптировался, ощутил поддержку дружного коллектива и остался в профессии надолго.

Как говорит сама Юлия Лаврентьева, наставничество не заканчивается вместе с практикой — это путь, который продолжается до первых побед молодого коллеги. И судя по такому подходу, в ЭПЭК уже растёт достойная смена", - рассказала Мария Хасанова.