В Подшибаловке привели в порядок воинские захоронения

Памятные мероприятия, посвященные Дню Победы прошли во всех населенных пунктах Краснопартизанского района.

"В небольшом селе Подшибаловка Ирина Черкасова и Ольга Хабибулина в сотрудничестве с работниками сельского клуба провели для жителей торжественные мероприятия, посвященные празднику.

Активистки привели в порядок воинские захоронения воинов - земляков, участников Великой Отечественной войны. Уборка захоронений - это не просто акция по поддержанию чистоты села, это дань памяти тем, кто отдал самое дорогое ради победы - жизнь! Воинские захоронения - это последние пристанища героев, освободивших мир от фашизма в далеком 1945-м. Наш святой долг помнить об этом и приложить все усилия для того, чтобы будущие поколения также знали о подвиге советского народа и помнили о нем!

Также активистки организовали памятную акцию с возложением цветов к обелиску. Жители села, сплотившись воедино, поклонились обелиску воинам - землякам и принесли цветы, почтив память бойцов минутой молчания.

В сельском клубе организовали концерт, на котором звучали песни военных лет о том, какой ценой добыта самая Великая Победа 20 века! А еще о любви! О той, которой не страшны расстояния и время! О всепобеждающей и творящей чудеса, спасающей и возвращающей к жизни!

Все памятные мероприятия, не просто очередные акции - эта дань прошлому и пример для будущего! Ведь память нельзя убить! Так же как нельзя стереть историю о народе - победителе, о воине - освободителе! Наша #ПамятьЖива, а это значит, что наши герои будут жить вечно в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков, правнуков', - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.