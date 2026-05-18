Саратовские мусоросортировочные комплексы отправили на переработку почти 3 млн жестяных и алюминиевых банок

На мусоросортировочных комплексах Саратовского филиала компании «Ситиматик» в Энгельсе и Балаково в 1 квартале этого года отобрали свыше 85 тонн алюминиевых и жестяных банок. В частности, из общего объема поступивших ТКО было отсортировано более 56,6 тонн жестяной и более 28,5 тонн алюминиевой тары. При учете среднего веса каждой из них общее количество отправленных на переработку банок составляет около 3 млн штук.

Алюминиевая тара в естественной среде разлагается порядка 500 лет, её переработка позволяет значительно снизить вред окружающей среде, а также сэкономить ресурсы, которые затрачиваются на производство новых банок. После переработки сырье используются для изготовления такой же тары, автомобильных деталей, стройматериалов и т.д.

Жестяные банки разлагаются в природе значительно быстрее, около 100 лет, однако также являются ценным вторичным ресурсом и хорошо подвержены переработке. Из них впоследствии делают новую тару, запчасти в авиа- и судостроении.

Напомним, мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балаково были построены АО «Ситиматик» в рамках концессионных соглашений с Правительством Саратовской области. В настоящее время на объектах благодаря высокой технической оснащенности выделяют уже более 20 различных видов вторсырья, а смешанный тип сортировки отходов позволяет более тщательно разделить его по видам и направить на переработку. Улучшение экологической обстановки в регионе и предотвращение загрязнения окружающей среды является важным направлением работы компании.