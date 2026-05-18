Билайн повысил качество 4G в селах Саратовской области с немецкими особняками, кирхой и мельницей

Оператор установил новые базовые станции в столице и 11 малых населенных пунктах региона, расширив покрытие сетью 4G*. В частности, инженеры компании прокачали мобильный интернет в селах, которые известны богатой историей и архитектурой: от старейшего села Красный Яр с уцелевшей немецкой паровой мельницей в Балаковском районе до дворянской усадьбы графа Нессельроде в Тростянке (Балашовский район).

В числе населенных пунктов, где улучшилось качество связи, оказались сразу несколько локаций, привлекающих внимание туристов и краеведов. Так, в селе Липовка Энгельсского района теперь можно быстрее делиться фото на фоне уникальной лютеранской церкви. А в поселке Озинки (Озинский район) – железнодорожном узле на границе с Казахстаном – местные жители и гости могут звонить близким через мессенджеры с более четким звуком.

Между тем более надежный сигнал 4G теперь доступен и для жителей других населенных пунктов:

Балашовский район – п. Пинеровка; Балтайский район – с. Царевщина; Ершовский район – с. Антоновка; Калининский район – с. Новая Ивановка; Саратовский район – п. Зоринский; Федоровский район – с. Мунино; Энгельсский район – с. Широкополье.

Помимо удаленных сел, Билайн запустил дополнительные мощности и в Саратове. Новые базовые станции заработали в жилом комплексе «Радуга» и рядом с многоквартирными домами по улице имени А.И. Куприянова. Кроме того, уверенным 4G можно пользоваться в пригородных садовых товариществах «Станкостроитель-66» и «Бакор-3», а также в промышленной зоне на улице Песчано-Умётский.

Благодаря модернизации сети жители новостроек и частных домов получили возможность быстро обмениваться тяжелыми файлами, смотреть потоковые видео в высоком качестве и учиться онлайн даже в часы пиковой нагрузки.

«Мы продолжаем планомерную работу по улучшению качества связи не только в столице, но и в других городах области. Только за последнее время мы расширили покрытие в Аркадаке, Аткарске, Вольске, Калининске и Новоузенске, чтобы у наших клиентов был еще более надежный и быстрый 4G. Теперь жители частных секторов в этих городах могут в считаные секунды подключаться к созвонам с родственниками, смотреть любимые сериалы, быстро загружать фото в социальные сети и комфортно пользоваться социальными сервисами – Госуслугами, мобильными банками и др. Так, шаг за шагом мы делаем качественный 4G-интернет доступным для клиентов во всех точках региона», – прокомментировала директор Саратовского филиала Билайна Олеся Ворожейкина.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

