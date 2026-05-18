В Самойловском районе семейные пары отметили День семьи

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В районной библиотеке собрались супружеские пары, чтобы принять участие в праздничном мероприятии посвященном Международному Дню семьи.

На торжество пришли семейные пары разных поколений, люди разных профессий, для которых главный смысл жизни – их семья. Это Нина Николаевна и Владимир Алексеевич Беликовы, Елена Владимировна и Владимира Леонидовича Бунеевы, Елена Александровна и Андрей Владимирович Кривушины, Олег и Евгения Куприсовы, Ирина и Ренат Дебердеевы, Людмила и Сергей Исайкины, Ася и Николай Даниэлян, Дарья и Александр Самойленко, Галина Любарец и Александр Захарченко и семья участника СВО - Васиф и Варвара Алиевы.

Открыли торжество ведущие Марина Самчук и Марина Орлова тёплыми словами о семье.

Тему семейного счастья и добра в своей поздравительной речи, обращаясь к присутствующим, затронул и глава администрации Самойловского муниципального района Михаил Мельников.

Искренне поздравила семейные пары с Международным днем семьи секретарь местного отделения партии "Единая Россия", директор комплексного центра социального обслуживания населения Елена Коновалова.

"В каждой семье – свои традиции, свой порядок и ритм жизни, каждая семья по-своему уникальна. И об этом с удовольствием рассказали участники праздника: об истории знакомства, о семейных традициях, о том, сколько лет пары вместе и сколько у них детей и даже внуков, какие качества проявляют члены семьи по отношению друг к другу? Старшие семьи давали советы молодым супругам, говорили о семейных ценностях и о том, чем крепка семья.

В каждом доме есть свои семейные традиции, создающие атмосферу любви и уюта: особое блюдо по воскресеньям, совместный просмотр интересного фильма, прогулка в парке или пикник на природе в выходной день. А еще есть великая традиция, объединяющая не только все семьи. Но и все народы, всю нашу многонациональную страну – это почитание подвига защитников Отечества, преклонение перед подвигом погибших в Великой Отечественной войне предках, которое проявляется в шествии Бессмертного полка 9 Мая, когда каждая семья, вся страна идут с портретами своих дедов и прадедов.

На празднике вспомнили о тех, кто защищает суверенитет нашей Родины в зоне специальной военной операции, в том числе, наши земляки. И у каждого солдата есть надежный тыл – родные и близкие люди, которые поддерживают - их семьи.

Не обошли на празднике и тему единства народов в нашей стране, что, в том числе проявляется в межнациональных браках. И все за дружным праздничным столом смеялись, шутили, слушали песни в исполнении Галины Любарец и Елены Кривушиной, школьницы Маргариты Даниелян. Трогательно читала стихи Танечка Самойленко. А в заключение мероприятия зажигательный танец подарили семейным парам "серебряные" волонтеры КЦСОН, коллектив "Сентябринки" - мамы и бабушки, для которых День семьи тоже значимый и милый сердцу праздник. Ибо с годами, и это суть, мы все больше ценим отчий дом, семейный очаг и все то, что с этими понятиями связано.

В заключение праздника председатель районного Общественного совета Людмила Бессонова также обратилась к присутствующим с приветствием и прочла авторские стихи о семье и о мире, пожелав всем счастья, любви и взаимопонимания", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.