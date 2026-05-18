Елизавета Арзамасова выступит перед школьниками Саратовской области

20 мая в 14:00 в школе № 2 рабочего поселка Базарный Карабулак Саратовской области, по адресу ул. Топольчанская, дом 1, запланирована встреча с актрисой театра и кино, лектором Российского общества «Знание» Елизаветой Арзамасовой.

Это событие проводится в рамках федеральной инициативы «Чтецкие программы». Данная программа осуществляется Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения России, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Мероприятие также соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Учащиеся школы, чей литературный клуб занял место в тридцатке лучших по результатам ежемесячного рейтинга проекта, получат награду в виде этой встречи. Диалог с одной из востребованных российских актрис пройдет в формате открытого общения. Елизавета Арзамасова поделится своим опытом, расскажет о книгах, оказавших влияние на ее жизненный путь, о том, как они служили источником помощи и вдохновения. Также она раскроет ребятам секреты мастерства выразительного чтения.

