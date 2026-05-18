В сквере на Сызранской прошла спортивная программа «Вместе дружная семья»

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА "ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ "

В сквере по улице Сызранская при поддержке местного координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» Яны Кондрашовой состоялась спортивная программа «Вместе дружная семья», посвященная Международному Дню семьи.

Мероприятие было направлено на укрепление детско-родительских отношений и популяризацию активного образа жизни. Участники соревновались в командных эстафетах, демонстрируя ловкость, скорость и умение действовать сообща.

Помимо спортивной части, гости мероприятия приняли участие в викторине, где они дополняли пословицы и поговорки о семье и дружбе. Праздник подарил всем присутствующим заряд положительных эмоций и возможность весело и с пользой провести время на свежем воздухе.

«В жизни каждого человека главное — семья. Именно в семье мы учимся любить, делать первые шаги и находить поддержку. Семья — это наш надежный причал, где рождаются самые искренние чувства и самые важные уроки. Поздравляю всех с международным днем семьи! Мира и добра вам и вашим семьям»,- поделилась Яна Кондрашова.