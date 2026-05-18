Сотрудники ПривЖД провели благоустройство и реставрацию памятных мест ко Дню Победы

Накануне празднования Дня Победы сотрудники Приволжской магистрали провели благоустройство и реставрацию памятников, обелисков и мемориальных досок, установленных в память о железнодорожниках-участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, обеспечивается сохранность мест воинских захоронений.

В работах по благоустройству и реставрации задействованы сотрудники магистрали, активисты советов молодёжи, волонтёры, а также ветераны железнодорожного транспорта.

В границах Приволжской магистрали расположено более 100 памятных объектов. Среди них – 11 паровозов-памятников, установленных вблизи железнодорожных станций Астрахань-1, Верхний Баскунчак, Сенная, Анисовка, Саратов-2, Ершов, Аткарск, Волгоград-1, им. Максима Горького, Котельниково, Петров Вал.