Ретропоезд «Воинский эшелон» осмотрели более 13 тыс. жителей Саратовской и Волгоградской областей

Ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской железной дороге, завершил праздничный тур по станциям ПривЖД. С 27 апреля по 10 мая он совершил остановки на 20 железнодорожных станциях в Саратовской и Волгоградской областях, преодолев более 3 тыс. километров. Примечательно, что на 13 станциях уникальный состав остановился впервые. За время праздничного тура экспозицию осмотрели более 13 тыс. человек.

Ретропоезд «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва».