Музыкальное разнообразие как символ единения: филармония А. Шнитке на «Ночи музеев 2026»

В рамках прошедшей в 2026 году акции «#НочьМузеев2026» артисты Государственной филармонии А. Шнитке представили музыкальную программу, приуроченную к Году единства народов России. Тема фестиваля «Родное» подчеркнула идею общности, которая проявляется через культурное наследие, будь то музыка, литература или народные традиции.

В Государственном музее К.А. Федина прозвучали произведения в исполнении «Филармонических концертных исполнителей». Али Закилов, Полина Балякина и фольклорный ансамбль «Балаганъ» под художественным руководством Александра Куриленко представили слушателям разнообразные музыкальные номера.

На театрализованной экскурсии «Родное слово», посвященной литературному наследию ХХ века, Максим Тубольцев исполнил проникновенный романс на известные строки М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Также артисты «Филармонических концертных исполнителей» приняли участие в программе Исторического парка «Россия — Моя история», представив концерт, ставший частью культурного марафона «#НочьМузеев2026».

Эти выступления стали ярким напоминанием о том, как искусство объединяет людей, отражая многообразие и единство российской культуры.