Бусаргин поздравил саратовских музейных работников с профессиональным праздником

Фото: Радищевский музей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к сотрудникам музеев с поздравлениями в честь их профессионального праздника:

- Сегодня, 18 мая, вся мировая общественность отмечает Международный день музеев.

Дорогие коллеги, представители музейной сферы! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международным днем музеев!

Ваша неустанная, кропотливая работа, направленная на просвещение и созидание, является неоценимым вкладом в сохранение богатейшего культурного достояния нашей Родины. Благодаря вашим экспозициям, выставкам и разнообразным проектам люди знакомятся с неповторимым наследием нашей культуры, заново осмысляют страницы отечественной истории, постигая важные вехи и героизм нашего народа. В преддверии этого знаменательного дня многие учреждения приняли участие в традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев», прошедшей в рамках Года единства народов России. Эти значимые события вызвали живой интерес у публики и участников, вновь подчеркнув ваш высокий профессионализм. Я выражаю вам глубокую признательность за ваш самоотверженный труд, внимательное отношение к деталям и неизменную преданность делу.

Всем работникам музеев желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, незабываемых впечатлений и радостных открытий! Пусть вдохновение и удача всегда будут вашими верными спутниками!