Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2026 6:36

Бусаргин поздравил саратовских музейных работников с профессиональным праздником

Губернатор Саратовской области обратился с поздравлением к музейным работникам
Источник:kp.ru
Фото: Радищевский музей

Фото: Радищевский музей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к сотрудникам музеев с поздравлениями в честь их профессионального праздника:

- Сегодня, 18 мая, вся мировая общественность отмечает Международный день музеев.

Дорогие коллеги, представители музейной сферы! Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международным днем музеев!

Ваша неустанная, кропотливая работа, направленная на просвещение и созидание, является неоценимым вкладом в сохранение богатейшего культурного достояния нашей Родины. Благодаря вашим экспозициям, выставкам и разнообразным проектам люди знакомятся с неповторимым наследием нашей культуры, заново осмысляют страницы отечественной истории, постигая важные вехи и героизм нашего народа. В преддверии этого знаменательного дня многие учреждения приняли участие в традиционной Всероссийской акции «Ночь музеев», прошедшей в рамках Года единства народов России. Эти значимые события вызвали живой интерес у публики и участников, вновь подчеркнув ваш высокий профессионализм. Я выражаю вам глубокую признательность за ваш самоотверженный труд, внимательное отношение к деталям и неизменную преданность делу.

Всем работникам музеев желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, незабываемых впечатлений и радостных открытий! Пусть вдохновение и удача всегда будут вашими верными спутниками!