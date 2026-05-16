«Женское движение» и «Боевое Братство» отправили груз в зону СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Из Самойловского района была отправлена очередная партия гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции через общественную организацию ветеранов "Боевое Братство".

"В рамках инициативы были собраны и отправлены именные посылки землякам от жителей Красавского округа, от активистов местного отделения партии "Единая Россия" и участниц партийного проекта "Женское движение Единой России" Самойловского района. А также средства личной гигиены, консервы, домашняя консервация, сладости, чай, кофе, сухофрукты, продукты длительного срока хранения, тушёнка домашняя (изготовлена из предоставленного мяса главой крестьянско фермерского хозяйства), солёное сало (передано главами крестьянско фермерских хозяйств).

По заявкам медика 98 полка и бойца 99 полка были закуплены и отправлены лекарства для оказания раненным на сумму около 25 тысяч рублей.

Помимо этого по заявкам бойцов были отправлены: электрогенератор мощностью 5,5 Вт, приобретённый главой крестьянско фермерского хозяйства, поршневая группа на мотоцикл, баннер большой 4*12 м, бензопила, буржуйка, маскировочные сети: 4 шт.- из Красавского округа, 1 шт - из р.п.Самойловки и 10 шт - из п.Садовый. По пути следования в районном поселке Самойловка были загружены 2 именные посылки для бойцов от родственников

Вместе мы смогли собрать очередную партию нужных вещей для наших земляков. Благодарю всех неравнодушных жителей района, кто участвовал в сборе груза!", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы