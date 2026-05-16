В селе Аткарского района военные Таманской дивизии сменили школьников в почётном карауле

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В селе Иваново-Языковка Аткарского района прошло торжественное мероприятие. Активное участие в подготовке приняла староста села, активный волонтер группы "Неравнодушные сердца" и участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Елена Пономаренко.

"Пригласила гостей из Таманской дивизии с которыми сотрудничаем около года. Военнослужащие откликнулись на просьбу, и приехали с почётным караулом, на военных машинах и продемонстрировали сельчанам свою технику. Было трогательно, когда школьников, несущих почётный караул у памятника погибшим воинам, сменили военнослужащие в полной экипировке.

На празднике присутствовали командир 636-го полка полковник, замполит подполковник, и глава муниципального образования Андрей Ашмарин", - поделилась активистка партийного проекта "Женское движение Единой России" Елена Пономаренко.

К празднику школьники подготовили патриотические стихи и пели песни военных лет. А в завершении мероприятия всех желающих угощали вкусной гречневой кашей, которую приготовила Елена.