«Неравнодушные сердца» Аткарского района отправили гуманитарный груз бойцам

Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", волонтеры группы "Неравнодушные сердца" Аткарского района отправили очередную партию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

"Каждый груз – это не просто набор вещей, это символ заботы, поддержки и единства, который объединяет людей в трудные времена. Мы комплектуем его по заявкам военнослужащих, собираем то, что необходимо в данный момент. Работа наших активистов и волонтеров не останавливается ни на минуту, в планах – новые отправки по следующим заявкам. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в общее дело. Наша сплоченность и ответственность – пример настоящего гражданского единства", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Всю собранную гуманитарную помощь передали для отправки участникам специальной военной операции батальону "Русский мир".

Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции является приоритетным направлением народной программы "Единой России".