В следственном управлении СК открылась выставка «Саратов купеческий»

В следственном управлении СК России по Саратовской области открылась выставка «Саратов купеческий». Экспозицию подготовил областной Дом работников искусств на основе графических работ художника Вадима Руфанова. Проект называется «Купеческое собрание: прошлое и настоящее» — он позволяет зрителям совершить путешествие во времени.

Сотрудники управления увидели старый Саратов конца XIX — начала XX века. Это время, когда город был крупнейшим торговым и экономическим центром Поволжья. На работах — особняки, магазины и доходные дома, построенные на средства известных купеческих династий.

Посетители отметили высокий художественный уровень и важность выставки для сохранения культурного наследия региона. Такие мероприятия расширяют кругозор, формируют уважение к истории родного края и укрепляют традиции.