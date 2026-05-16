В Екатериновском районе прошёл фестиваль «Курьеры добра»

В Екатериновском районе завершилась Всероссийская акция «Весенняя неделя добра». Одним из самых ярких событий стал фестиваль «Курьеры добра», объединивший «серебряных» волонтёров и неравнодушных жителей. Специалисты комплексного центра соцобслуживания вместе с активными добровольцами старшего поколения создали арт-объект — «Цветочный велосипед». Украшенный живыми растениями, он стал символом движения добра и красоты.

«Серебряные» добровольцы щедро делились тем, что вырастили своими руками. Односельчанам они подарили крепкую рассаду томатов, перцев, кабачков, саженцы однолетних и многолетних цветов, комнатные растения и пряные травы. Каждый, кто пришёл на фестиваль, унёс с собой не только будущий урожай, но и заряд весеннего настроения. Организаторы отметили: когда мы вместе, мир действительно становится лучше.

Деятельность «серебряных» волонтёров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным. Такие мероприятия помогают пожилым людям оставаться активными, дарить добро и радость окружающим. Фестиваль «Курьеры добра» стал ярким подтверждением того, что возраст не помеха для добрых дел и искренней заботы о ближних.