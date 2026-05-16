Жители Саратовской области могут создать эскиз почтовой марки

Почта России выпустит блок марок и авторские открытки, посвящённые Году единства народов России. Изображения выберут по итогам открытого всероссийского конкурса. 2026 год по решению Президента Владимира Путина объявлен Годом единства народов России, и конкурс направлен на сохранение самобытности и традиций всех национальностей.

Участвовать могут профессиональные художники, дизайнеры, любители, студенты и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Нужно создать эскиз почтового блока или открытки, посвящённый единству народов России, в любой технике: живопись, авторская или компьютерная графика, коллаж и другие.

Подать заявку и выслать электронный вариант работы нужно до 31 мая. Итоги конкурса объявят до 10 июня. На основе лучших работ изготовят почтовый блок и пять открыток. Положение о конкурсе доступно здесь.