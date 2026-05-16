В Хвалынске покажут спектакль об истории старинного дома

Хвалынский краеведческий музей в рамках международной акции «Ночь музеев» представляет премьеру нового краеведческого спектакля «Записки телеграфиста» от Музейного Хвалынского Альтернативного Театра. В основу постановки положена история старинного дома — усадьбы купца Михаила Михайлова, где позже разместился городской телеграф, затем детский дом и детский сад. Спектакль рассказывает о судьбах людей, связанных с этим местом на протяжении более 150 лет.

Автор сценария и режиссёр — Надежда Северина, которая ставит уже третий спектакль по мотивам истории Хвалынска. Реплики актёров — прямая речь из писем и воспоминаний, протокольные сведения из документов, хранящихся в музейном архиве. Спектакль соединяет трагические и весёлые моменты, отражая жизнь человека и историю города.

Премьера состоится 16 мая в 18:00 на территории бывшего детского сада «Рябинушка» (улица Революционная, 116). Постановка реализована при поддержке гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Музей 4.0». Директор музея Дарья Дмитриенко выразила надежду, что спектакль привлечёт внимание к сохранению и восстановлению этого исторического здания.